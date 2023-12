Timothée Chalamet e Kylie Jenner, chi è l'imprenditrice della famiglia Kardashian che ha rubato il cuore del nuovo Wonka

Timothée Chalamet e Kylie Jenner fanno sul serio. Secondo quanto riferisce People, le due celebrity sono incredibilmente felici assieme e si considerano di fatto una coppia.

Chalamet è stato appena nominato migliore attore ai Golden Globe per Wonka mentre Jenner, della famiglia Kardashian, è un'imprenditrice, personaggio televisivo e modella statunitense, founder di Kylie Cosmetics. Jenner, che ha avuto due bambini con il rapper Travis Scott ("una mamma incredibile - dice di lei Tommy su People - e la priorità sono i suoi figli"), era al Regency Village Theatre di Los Angeles per la première del film in compagnia della madre Kris Jenner.

I due si sono conosciuti a gennaio, poco dopo la rottura tra Jenner e Scott. Erano entrambi presenti alla sfilata di Jean Paul Gaultier durante la settimana dell'alta moda a Parigi. Le prime indiscrezioni su un coinvolgimento sentimentale hanno cominciato a circolare in aprile. A partire dall'estate passano molto tempo assieme, il primo bacio pubblico durante gli Us Open a New York a settembre. Lo stesso mese si tengono per mano alla settimana della moda di Parigi mentre nei mesi successivi cominciano appunto a definirsi una coppia.