Torna il Natale della tradizione, sotto l'albero cibo e giochi

I regali sotto l’albero di Natale saranno prima di tutto qualcosa di buono da mangiare e giocattoli per i più piccoli. Rispetto allo scorso anno più prodotti per la cura della persona, più gioielli e più i trattamenti di bellezza. Quasi una persona su due comprerà anche nei negozi di quartiere. A svelare le intenzioni di acquisto degli italiani per le feste è l’indagine sui consumi di Natale di Confcommercio-Imprese per l’Italia con Format Research. Il quadro è quello di un Natale dove vince tradizione. Per la prima volta dalla pandemia aumentano gli italiani che faranno regali fino al 73,2% degli intervistati e spenderanno di più. In media destineranno ai doni 186 euro a testa, 29 euro in più dello scorso anno, ma aumentano quelli che ne spenderanno oltre 300 euro. Sono l’8,3% degli intervistati, una quota che è quasi triplicata in un anno pur restando minoritaria. A far salire la spesa, secondo un’analisi del Codacons, è soprattutto la corsa dei prezzi.

Secondo l’associazione dei consumatori per i regali le famiglie spenderanno 7,5 miliardi e considerando anche pasti e viaggi la spesa raggiungerà 22,3 miliardi, il 12,6% in più rispetto allo scorso anno. Sono più cari soprattutto gli spostamenti e il turismo: per alberghi e pensioni gli aumenti sono del 9,2%, per pacchetti vacanza raggiungono il 19,9% e per i voli nazionali toccano il 29,2%. Anche i treni rincarano dell’8% e la scelta lowcost dei pullman del 4,2% La classifica dei regali di Confcommercio vede ai primi posti e in crescita, i prodotti enogastronomici, scelti dal 72,7% del campione, i giocattoli, comprati dal 50,1%, e i prodotti per la cura della persona che sorpassano l'abbigliamento e si posizionano al terzo posto. Saranno impacchettati invece meno biglietti per concerti e spettacoli, meno prodotti per lo sport e meno libri che pure restano al quinto posto tra le strenne. Anche quest’anno i doni vengono comprati soprattutto online e si affida a Internet il 68,5% degli intervistati, in aumento del 6% rispetto all’anno scorso, ma all’affermazione dell’ecommerce si affianca anche un ritorno dello shopping più tradizionale. Cresce così l’utilizzo dei negozi di vicinato (dal 45% al 48,3%) e dei punti vendita delle catene (dal 53% al 67,7%). La scelta del canale di vendita dipende anche dalla tipologia di acquisto e sul web si comprano soprattutto carte regalo e abbonamenti a piattaforme streaming (scelti dall’83,4%), seguiti da libri ed ebook e film, dvd e musica digitale. Tra coloro che percepiscono la tredicesima, il 18,5% la utilizzerà per acquistare i regali di Natale mentre un quarto la userà per pagare tasse e bollette e il 23,7% per affrontare spese per la casa e la famiglia.