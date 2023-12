Cosa regalare a Natale? Le idee più originali e utili per il 2023

Natale 2023 sarà all’insegna della tradizione. Aumentano le persone che faranno regali e sotto l'albero metteranno soprattutto prodotti enogastronomici e giocattoli. E sono di più anche quanti si rivolgeranno ai negozi di quartiere, quasi uno se due, anche se è il commercio elettronico ad assorbire la maggior parte degli acquisti. Sono questi i risultati dell’indagine sui consumi di Natale 2023 realizzata da Confcommercio-Imprese per l’Italia in collaborazione con Format Research.

Per la prima volta dal 2019, aumenta rispetto all’anno precedente la quota di chi farà i regali di Natale che sale al 73,2% dal 72,7% dell’anno scorso. La spesa media è in crescita fino a 186 euro a testa, dai 157 del 2022.

E più persone destinano ai doni oltre 300 euro, l’8,3% degli intervistati, una quota che è quasi triplicata in un anno pur restando minoritaria. La scelta dei regali vede ai primi posti e in crescita, cibo e bevande, scelti dal 72,7% del campione, giocattoli, comprati dal 50,1%, e prodotti per la cura della persona, per il 49,6%.

Tra i regali che registrano l'incremento maggiore rispetto all’anno scorso Confcommercio segnala i prodotti per la cura della persona (+8,6%), i gioielli (+7,9%) e i trattamenti di bellezza (+6,7%). Carte regalo e abbonamenti a piattaforme streaming risultano, invece, i regali più acquistati online seguiti da seguiti da libri ed ebook e film, dvd e musica digitale.

Tra i canali di acquisto preferiti, Internet si conferma al primo posto con il 68,5% del campione che acquisterà online, ma cresce al tempo stesso anche l’utilizzo dei negozi di vicinato (dal 45% al 48,3%) e i punti vendita della distribuzione organizzata (dal 53% al 67,7%) che spesso affiancano gli acquisti sul web.

Tra coloro che percepiscono la tredicesima, il 18,5% la utilizzerà per acquistare i regali di Natale mentre un quarto la userà per pagare tasse e bollette e il 23,7% per affrontare spese per la casa e la famiglia.

Anche se in calo rispetto all’anno scorso, la prima quindicina di dicembre si conferma il periodo dove si concentrano i maggiori acquisti di regali di Natale (46,4%), ma aumenta rispetto allo scorso anno, la quota di coloro che hanno già fatto gli acquisti nella seconda metà di novembre (dal 33% al 38,9%).

Cosa regalare a Natale 2023?

Il Natale è un momento di festa, di calore familiare e di condivisione. Tuttavia, la scelta del regalo giusto può trasformarsi in un vero e proprio rompicapo. Trovare qualcosa di originale, utile, e che allo stesso tempo rifletta l'affetto verso il destinatario, non è sempre facile. Questa guida è stata pensata per aiutare a navigare tra le innumerevoli opzioni, offrendo spunti e idee per rendere ogni regalo unico e speciale.

Capire il destinatario: la chiave per un regalo di successo

Interessi e hobby

Prima di tutto, è essenziale capire gli interessi e gli hobby del destinatario. Un buon regalo rispecchia la personalità e le passioni di chi lo riceve. Che si tratti di arte, musica, sport, tecnologia, o cucina, un regalo mirato può fare la differenza.

Età e Stile di Vita

L'età e lo stile di vita sono fattori cruciali. Per esempio, un adolescente potrebbe apprezzare gadget tecnologici o abbigliamento di tendenza, mentre una persona più matura potrebbe preferire oggetti per la casa o libri.

Regali tecnologici: innovazione a portata di mano

In un mondo sempre più connesso, i gadget tecnologici sono tra i regali più desiderati.

Per gli Appassionati di Tech

Smartphone e Tablet : sempre popolari, offrono un mondo di possibilità.

: sempre popolari, offrono un mondo di possibilità. Smartwatch e Fitness Tracker : perfetti per chi ama tenersi in forma o per chi è sempre in movimento.

: perfetti per chi ama tenersi in forma o per chi è sempre in movimento. Gadget per la Smart Home: come assistenti vocali o sistemi di illuminazione intelligenti, per rendere la casa più funzionale e accogliente.

Esperienze: regali che rimangono nel cuore

Un'esperienza è un regalo che va oltre il materiale, lasciando un ricordo indelebile.

Per avventurieri e sognatori

Viaggi e Weekend : scegliere una destinazione sorprendente può essere l'idea vincente.

: scegliere una destinazione sorprendente può essere l'idea vincente. Corsi e Workshop : dall'arte alla cucina, un'opportunità per imparare qualcosa di nuovo.

: dall'arte alla cucina, un'opportunità per imparare qualcosa di nuovo. Eventi Culturali o Sportivi: biglietti per concerti, spettacoli teatrali, o partite possono essere il regalo perfetto per un appassionato.

Regali fatti a mano: l'arte del "fai da te"

I regali fatti a mano sono un modo per mostrare cura e impegno.

Creazioni Uniche

Artigianato : gioielli, sciarpe, maglioni, o quadri fatti a mano hanno un valore speciale.

: gioielli, sciarpe, maglioni, o quadri fatti a mano hanno un valore speciale. Gastronomia: una selezione di dolci o piatti preparati in casa possono deliziare il palato e il cuore.

Sostenibilità e etica: regali con un impatto positivo

Prodotti Eco-friendly e Socialmente Responsabili

Articoli in Materiali Riciclati : borse, accessori, e abbigliamento realizzati in modo sostenibile.

: borse, accessori, e abbigliamento realizzati in modo sostenibile. Prodotti che Supportano Cause Benefiche: acquistare da marchi che devolvono una parte dei profitti a iniziative sociali.

Libri: un mondo di storie e conoscenze

Un libro è un regalo che si adatta a quasi tutti, offrendo un'ampia varietà di scelte.

Per gli Amanti della Lettura

Romanzi e Narrativa : per viaggiare con la fantasia.

: per viaggiare con la fantasia. Saggi e Biografie : per chi ama imparare e ispirarsi.

: per chi ama imparare e ispirarsi. Guide Pratiche e Libri di Cucina: per esplorare nuovi hobby o perfezionare le proprie abilità.

Regali personalizzati: un rocco unico

Creazioni Su Misura

Articoli Personalizzati : incisioni su gioielli, libri con dediche speciali, o accessori con iniziali. Questi regali dimostrano attenzione ai dettagli e un desiderio di regalare qualcosa di unico.

: incisioni su gioielli, libri con dediche speciali, o accessori con iniziali. Questi regali dimostrano attenzione ai dettagli e un desiderio di regalare qualcosa di unico. Album Fotografici o Cornici Digitali: per conservare ricordi preziosi e momenti condivisi.

Per i piccoli: regali per bambini e adolescenti

Giocattoli e Giochi Educativi

Giochi di Costruzione e Creativi : stimolano l'immaginazione e lo sviluppo delle abilità.

: stimolano l'immaginazione e lo sviluppo delle abilità. Libri per Bambini e Ragazzi: per incoraggiare l'amore per la lettura fin da piccoli.

Tecnologia e divertimento

Console e Videogiochi : per gli amanti dei giochi digitali.

: per gli amanti dei giochi digitali. Droni e Gadget Elettronici: per esplorare e imparare giocando.

Per gli amanti della musica e dell'arte

Regali Culturali

Strumenti Musicali : per chi vuole iniziare o proseguire un percorso musicale.

: per chi vuole iniziare o proseguire un percorso musicale. Abbonamenti a Musei o Gallerie d'Arte: per chi ama immergersi nella bellezza dell'arte.

Regali di benessere e relax

Salute e self-care

Buoni per Spa e Trattamenti di Bellezza : un regalo di puro relax.

: un regalo di puro relax. Articoli per Yoga e Meditazione: per chi cerca equilibrio e benessere interiore.

Per gli amanti della cucina

Gastronomia e Degustazioni

Kit per Cucinare : per esplorare nuove ricette.

: per esplorare nuove ricette. Degustazioni di Vini o Corsi di Cucina: un'esperienza gustosa e formativa.

Abbigliamento festivo: regali che combinano stile e comfort

La Magia del Vestire a Tema Natale

Quando si pensa ai regali di Natale, l'abbigliamento può rappresentare una scelta eccellente, specialmente se si opta per capi che riflettono lo spirito festivo della stagione. Maglioni natalizi, con i loro colori vivaci e motivi allegri, sono diventati un must-have del periodo festivo. Non solo aggiungono un tocco di allegria alle celebrazioni, ma sono anche un modo divertente per entrare nello spirito natalizio.

Eleganza e Calore per le Serate Invernali

Per chi preferisce regali più eleganti, capi d'abbigliamento come sciarpe di cashmere, cappotti invernali di qualità e stivali eleganti possono essere scelte vincenti. Questi regali non solo offrono stile e raffinatezza, ma sono anche pratici e utili durante i mesi invernali. Inoltre, accessori come guanti touchscreen o berretti con cuffie Bluetooth integrate, combinano utilità e tecnologia, rendendoli ideali per chi ama rimanere connesso anche nelle giornate più fredde.

Confezionare il regalo: l'ultimo tocco

Imballaggio e presentazione

Confezioni Personalizzate: aggiungere un biglietto scritto a mano o utilizzare confezioni natalizie tematiche può rendere il regalo ancora più speciale.

Oltre il regalo, il sentimento

In conclusione, scegliere il regalo di Natale non dovrebbe essere un'attività stressante, ma un'opportunità per dimostrare affetto e considerazione verso le persone care. Indipendentemente dal budget, dalla grandezza o dal tipo di regalo, ciò che conta veramente è il pensiero, l'amore e la cura che mettiamo nella sua scelta. Questo Natale, approfittiamo dell'occasione per mostrare ai nostri cari quanto siano importanti per noi, regalando non solo oggetti, ma emozioni e ricordi che dureranno per sempre.