Chiude il negozio per assistere ai canti natalizi del figlio: ecco il biglietto che commuove il web

Davide Za, titolare di un negozio di arredamento a Maglie, nel Salento, ha commosso il web con un gesto di grande affetto familiare. Per assistere ai canti natalizi di suo figlio, Za ha deciso di chiudere il suo negozio per un pomeriggio, lasciando un messaggio esplicativo sulla vetrina. Il messaggio, come racconta il Corsera, che spiegava la sua assenza per motivi familiari, ha toccato il cuore dei suoi clienti e degli utenti del web.

Za ha spiegato che spesso il lavoro impedisce di essere presenti in momenti importanti per la famiglia, ma quest'anno ha scelto di dare priorità a suo figlio. Questo gesto ha dimostrato come alcuni momenti preziosi con i propri cari siano irripetibili e vanno vissuti appieno. Za ha sottolineato anche che avrebbe offerto la stessa possibilità ai suoi dipendenti, poiché i figli sono sempre la priorità.

L'avviso ha permesso ai clienti di organizzarsi di conseguenza, evitando di trovare il negozio chiuso all'improvviso. Za, con la sua decisione, ha dimostrato che è possibile trovare un equilibrio tra le esigenze lavorative e quelle familiari, specialmente in occasioni speciali come il periodo natalizio.