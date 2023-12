Cosa mangiare a Natale e a Capodanno? Ricette facili e gustose per tutti i palati INGREDIENTI E PREPARAZIONE

Le feste natalizie sono ormai alle porte con il Natale e il Capodanno e tutto quello che ciò comporta anche per le nostre tavole che saranno imbandite a festa per i cenoni e i pranzi in famiglia con parenti ed amici. Dal pesce alla carne, dagli antipasti ai dolci, sono ore frenetiche per chi sta organizzando questi momenti di festa per capire cosa preparare e soddisfare i palati di tutti i commensali. Ecco una nostra mini guida con una serie di piatti da leccarsi i baffi e vi assicuriamo che ce n'é davvero per tutti i gusti. Una serie di ricette con ingredienti e preparazione dalle quali prendere spunto per i vostri piatti

Zuppa di pesci lessi

Ingredienti

1 kg di pesci misti di tutte le qualità

2 spicchi d’aglio

1 cipollina

mezzo bicchiere di vino secco

1/2 bicchiere di olio extra vergine di oliva

300 g di polpa di pomodoro

un ciuffo di prezzemolo

4 fette di pane abbrustolite

sale e pepe

Preparazione

1

Pulire i pesci e lessarli ognuno per proprio conto.

2

Tritare aglio, prezzemolo e cipolla, soffriggerli in un tegame con l’olio e unirvi i pesci lessati.

3

Unire il pomodoro, il vino, sale, pepe e qualche cucchiaio dell’acqua do cottura dei pesci, cuocere per 20 minuti e servire la zuppa caldissima sulle fette di pane.

Scaloppine alle noci

Ingredienti

8 fettine di fesa di vitello

mezza cipolla

3 cucchiai di pecorino grattugiato

1 pomodoro maturo

12 gherigli di noci - 1 spicchio d’aglio

basilico - 3 cucchiai di panna

farina - mezzo mestolo di brodo

30 g di burro

sale e pepe

Preparazione

1

Rosolare la cipolla tritata nel burro, unire la carne infarinata e, appena dorata, bagnarla con il brodo e cuocere per qualche minuto.

2

Frullare insieme pomodoro, noci, aglio e basilico.

3

Aggiungere il pecorino, la panna, il sale e il fondo di cottura della carne e scaldare il composto a fuoco vivo.

4

Versare la salsa ben calda sulle scaloppine e servire.

Insalata di gamberoni

Ingredienti

10 code di gamberoni sgusciate

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

una presa di origano

2 cucchiai di marsala secco

sale e pepe

Preparazione

1

Tagliare a fette le code dei gamberoni, porle in un colino abbastanza grande, portare a bollore dell’acqua in una pentola larga e immergervi per 2 minuti il colino con le fette.

2

Estrarle, scolarle, disporle in una ciotola e condire con una salsina ottenuta battendo insieme un pizzico di pepe e uno di sale., olio, origano e marsala.

3

Mescolare bene e servire il piatto tiepido.

Zuppa di porri

Ingredienti

4 porri

3 rape

mezzo litro di latte

4 cucchiai di parmigiano

1 litro di brodo

8 crostini di pane

prezzemolo80 g di burro

sale e pepe

Preparazione

1

Scaldare in una casseruola 50 g di burro, unire il bianco dei porri tagliato a fettine sottili, e dopo qualche minuto, le rape a tocchetti.

2

Versare il brodo caldo, coprire e cuocere per 20 minuti a fuoco medio. Frullare il tutto ed incorporarvi il burro rimasto e il latte bollente, lasciando cuocere ancora per 15 minuti.

3

Salare, pepare, cospargere con prezzemolo tritato e parmigiano e servire con crostini di pane tostato.

Tortino di verdure allo zafferano

Ingredienti

3 patate

4 carciofi

2 cipolle

4 salsicce

2 uova

1 bicchiere di latte

1 bustina di zafferano

10 g di burro

3 cucchiai di olio extravergine di oliva

sale e pepe

Preparazione

1

Cuocere le patate in acqua salata per 10 minuti dal momento dell’ebollizione, scolarle, pelarle e tagliarle a fette.

2

Soffriggere le cipolle tritate in olio, unire i carciofi tagliati a spicchi, le salsicce sminuzzate e le patate.

3

Salare, fare insaporire e passare il tutto in una pirofila imburrata.

4

Coprire con le uova sbattute con latte, zafferano e un pizzico di sale e pepe e infornare a 200°C per mezz’ora.

Polpette saporite

Ingredienti

400 g. di polpa di vitello macinata

2 peperoni gialli

100 g. di pecorino grattugiato

2 uova - 2 fette di pane latte

1 cucchiaio di capperi

1 cucchiaio di aceto

100 g. di pangrattato

2 spicchi d’aglio

prezzemolo

6 cucchiai di olio extravergine di oliva

sale e pepe

Preparazione

1

Fare polpette con la carne, il pane bagnato nel latte, il pecorino, le uova, sale e pepe.

2

Passarle nel pangrattato e farle dorare in olio. Rosolare i peperoni tagliati a listelle con olio e aglio, salare, unire le polpette e cuocere per 5 minuti.

3

Aggiungere i capperi e l’aceto, far evaporare e servire.

Riso con salvia

Ingredienti

400 g di riso

80 g di margarina

2 spicchi di aglio

qualche foglia di salvia

50 g di parmigliano grattugiato

sale

Preparazione

1

Sciogliere la margarina, unire gli spicchi di aglio schiacciati, le foglie di salvia e lasciar insaporire per qualche minuto.

2

A parte cuocere il riso in abbondante acqua salata, scolarlo al dente e versarlo in un piatto da portata preriscaldato al forno per qualche minuto.

3

Aggiungere il formaggio grattugiato, la salsa tiepida, dalla quale saranno stati tolti i due spicchi di aglio, e mescolare accuratamente.

4

Servire caldo.

Sfogliata alle Pere

Ingredienti

350 g di pasta sfoglia

3 pere

10 gherigli di noci

1 cucchiaio di uvetta

2 cucchiai di zucchero

2 bicchierini di brandy

4 cucchiai di confettura di pesche

4 amaretti

Preparazione

1

Foderare con la pasta uno stampo rotondo, ricoprire con le pere sbucciate e tagliate a fettine e distribuirvi l’uvetta precedentemente ammorbidita nel liquore.

2

Cospargere con gherigli ed amaretti tritati, spolverizzare con lo zucchero e infornare a 200 °C per 40 minuti.

3

Sciogliere a fuoco basso la confettura, unendo un cucchiaio d’acqua, sfornare la torta, irrorarla con lo sciroppo e servire.

Prosciutto e cavolfiore

Ingredienti

800 g di cavolfiore

200 g di prosciutto crudo

50 g di burro

1 spicchio d’aglio

sale e pepe

Preparazione

1

Dividere il cavolfiore in cimette, lessarlo in acqua salata e scolarlo bene al dente.

2

In una pentola, far rosolare lo spicchio d’aglio schiacciato con il burro, quindi togliere l’aglio e aggiungere il prosciutto tagliato a striscioline sottili e le cimie di cavolfiore lessate.

3

Cuocere per qualche minuto rimestando delicatamente, aggiustare di sale e pepe e servire ben caldo.

4

Può essere servito sia come contorno sia come secondo piatto.

Sardine in tortiera

Ingredienti

700 g di sardine fresche ben pulite e diliscate

140 g di pangrattato

un mazzetto di prezzemolo

2 spicchi d’aglio

un rametto di rosmarino

10 olive verdi e 10 nere, snocciolate

1/2 bicchiere di olio extravergine di oliva

sale e un pizzico di pepe

Preparazione

1

Fare un trito con prezzemolo, aglio, rosmarino, olive verdi e nere, mescolarvi il pangrattato e l’olio.

2

In una tortiera unta d’olio, porre uno strato di pesci e spolverarlo con il composto, pepe e poco sale.

3

Ripetere l’operazione per gli strati successivi.

4

Infornare a 220°C finché il pangrattato sia dorato e le sardine ben cotte.

Passatelli in brodo

Ingredienti

160 g di pane grattugiato

100 g di parmigliano grattugiato

50 g di burro

3 uova e un tuorlo

1 pizzico di noce moscata

1 litro e mezzo di brodo di carne

sale

Preparazione

1

Sciogliere il burro e mescolarvi pangrattato, uova e tuorlo, parmigiano, noce moscata e una presa di sale.

2

Impastare tutto ottenendo una pasta dura ed, eventualmente, aggiungere pangrattato per indurire.

3

Mettere l’impasto in uno schiacciapatate a fori larghi e schiacciarlo ottenendo dei vermicelli, da gettare nel brodo bollente cuocendoli per 5 minuti.

4

Servire i passatelli in brodo con parmigiano.

Palombo agli agrumi

Ingredienti

700 g di palombo fresco in 4 fette

6 cucchiai di olio extravergine di oliva

1 grossa arancia

1 limone a spicchi

1 cucchiaio d’aceto

1 spicchio d’aglio

sale e pepe

Preparazione

1

In una padella, rosolare le fette di pesce con 4 cucchiai d’olio e l’aglio, e disporle sul piatto di portata.

2

Grattugiare la scorza e tenerla da parte, poi spremere l’arancia e mescolare assieme succo, scorza grattugiata, aceto, olio, sale e pepe.

3

Riscaldare la salsa ottenuta e versarla calda sul palombo.

4

Guarnire con il limone a spicchi e servire

Zabaione spumoso

Ingredienti

4 mele renette

150 g. di zucchero 1 bicchierino di rum

4 cucchiai di panna liquida

3 amaretti; 1 uovo mezzo limone

Preparazione

1

Sbattere l’uovo con la panna e la scorza grattuggiata del limone. mescolarvi gli amaretti tritati e due cucchiai di zucchero e riempire con il composto le mele sbucciate e private del torsolo.

2

isporle in una teglia con un bicchiere d’acqua e lo zucchero rimasto e farle bollire per 15 minuti. Passare in forno a 200 °C per 10 minuti, lasciando ridurre lo sciroppo.

3

Disporre le mele su un piatto di portata, versarvi il rum caldo, infiammare e servire.

Mele alla fiamma

Ingredienti

4 mele renette

150 g. di zucchero

1 bicchierino di rum

4 cucchiai di panna liquida

3 amaretti

1 uovo

mezzo limone

Preparazione

1

Sbattere l’uovo con la panna e la scorza grattugiata del limone. mescolarvi gli amaretti tritati e due cucchiai di zucchero e riempire con il composto le mele sbucciate e private del torsolo.

2

Disporle in una teglia con un bicchiere d’acqua e lo zucchero rimasto e farle bollire per 15 minuti. Passare in forno a 200 °C per 10 minuti, lasciando ridurre lo sciroppo.

3

Disporre le mele su un piatto di portata, versarvi il rum caldo, infiammare e servire.

Pollo agli aromi

Ingredienti

1 pollo di circa 1 Kg

un mazzo di prezzemolo

un mazzo di basilico

2 cucchiai di origanopiselli

mezzo bicchiere di vino bianco

100 g di burro

sale e pepe

Preparazione

1

Lavorare due terzi del burro in una terrina, fino a renderlo cremoso.

2

Unire le erbe tritate, sale e pepe.

3

Salare il pollo, introdurre nel ventre una parte del composto, cucirne l’apertura e spalmare la restante parte esternamente.

4

Durante la cottura irrorarlo con il rimanente burro fuso unito al vino.

5

Servire ben caldo.

Polpi al riso

Ingredienti

1 o più polpi per 800 g

1 cipolla

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

1/2 litro di vino bianco secco

un mazzetto con lauro, timo e prezzemolo

1 spicchio d’aglio

200 g di riso

un pizzico di zafferano

sale

Preparazione

1

Pulire, lavare e battere i polpi, tagliarli a pezzi, sbollentarli in acqua e scolarli.

2

Tritare la cipolla, appassirla con l’olio e unirvi i polpi, dopo 5 minuti aggiungere mezzo litro di vino e mezzo d’acqua, il mazzetto di odori e l’aglio tritato.

3

Cuocere coperto per un’ora, unire riso e zafferano.

4

Salare, cuocere ancora circa 20 minuti, togliere il mazzetto di odori e servire caldissimo.