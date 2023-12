Ecco il "presepe" dell'antica Pompei, emergono 13 statuine

La tradizione dei presepi risale alla storia più recente, eppure tracce di allestimenti rituali nelle case si ritrovano già in antico. 13 statuine in terracotta, tracce di un antico rito, emergono a Pompei da un ambiente di una domus confinante con la casa di Leda e il cigno, dove è in corso un cantiere di scavo, restauro e valorizzazione. Le piccole sculture di circa 15 centimetri di altezza tra cui si riconoscono figure umane sono state rinvenute in posizione eretta su un piano orizzontale. L’ambiente che le conservava, probabilmente l’atrio della casa, presentava anche delle decorazioni affiorate per ora nelle pareti.

La storia del presepe, tra religione e ritualità

Il presepe, conosciuto anche come natività, è una rappresentazione artistica della nascita di Gesù Cristo. Le sue origini risalgono a San Francesco d'Assisi che, nel 1223, realizzò il primo presepe vivente a Greccio, in Italia, con l'intenzione di rendere il Natale un'esperienza più tangibile e profonda per i fedeli. Questo evento segnò l'inizio di una tradizione che si diffonderebbe in tutta Europa e oltre.

Nel corso dei secoli, il presepe ha assunto diverse forme, da quelle viventi con persone reali a rappresentazioni artistiche con statue o miniature. I materiali utilizzati variano notevolmente, includendo legno, argilla, carta, pietra e, più recentemente, materiali sintetici. Ogni cultura ha adattato il presepe alle proprie tradizioni artistiche e simboliche, rendendolo un fenomeno globale con variazioni locali uniche.

Il presepe non è solo un'opera d'arte; è anche un profondo simbolo religioso e culturale. Per i cristiani, rappresenta la umiltà e la povertà nelle quali nacque Gesù, sottolineando l'importanza dell'umiltà e della semplicità. In molti contesti, il presepe è al centro delle celebrazioni natalizie e viene spesso benedetto e visitato come parte di riti religiosi.

Oltre al suo significato religioso, il presepe ha anche una forte componente rituale e culturale. La preparazione e l'esposizione del presepe sono spesso attività familiari o comunitarie che segnano l'inizio del periodo natalizio. In alcuni paesi, è tradizione aggiungere figure al presepe progressivamente, culminando con l'inserimento del Bambino Gesù nella notte tra il 24 e il 25 dicembre.

Con il passare del tempo, il presepe è diventato anche un'opera d'arte popolare, con mostre e concorsi dedicati alle rappresentazioni più originali o artistiche. Artigiani e artisti di tutto il mondo creano presepi che riflettono non solo la storia della natività, ma anche l'ambiente, la cultura e la società in cui vivono.