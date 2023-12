Foto-choc di Messina Denaro e Graviano al “Maurizio Costanzo show” nel 1992, poco tempo prima dell'attentato al conduttore

Nel 1992, Matteo Messina Denaro e Giuseppe Graviano, boss di Cosa Nostra, furono fotografati seduti insieme in platea al teatro Parioli a Roma durante una puntata del Maurizio Costanzo Show. Stando a quando riporta "Repubblica" (che ha pubblicato le foto inedite), poco dopo, nel maggio 1993, Costanzo e Maria De Filippi sopravvissero a un attentato con autobomba in via Fauro a Roma, vicino al teatro. Messina Denaro e Graviano erano latitanti all'epoca e erano a Roma in missione per conto di Totò Riina, studiando nuovi obiettivi da colpire. Questo avvenne dopo gli omicidi dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Le immagini sono emerse in un'indagine di Firenze coinvolgente Marcello Dell'Utri e, in passato, anche Silvio Berlusconi. I boss sono stati individuati in due serate, il 13 novembre e il 30 dicembre, grazie a riconoscimenti da parte di collaboratori di giustizia. Graviano stesso aveva indicato agli inquirenti dove cercare le foto durante un'intercettazione in carcere, confermando la loro presenza al Maurizio Costanzo Show.