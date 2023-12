Il menù delle feste natalizie: le ricette di 12 grandi chef siciliani per "Rossetto & Cioccolato"

La tavola delle feste si riempie di colori, sapori e profumi con il nuovo speciale di cucina da collezionare di Rossetto e Cioccolato & Friends.

La giornalista Valeria Zingale ha raccolto le ricette di 12 grandi chef e pasticceri siciliani che con le loro idee renderanno speciale il vostro Natale!

Le ricette delle feste sono state preparate da Martina Caruso, 1 stella Michelin del ristorante Signum di Salina, Bianca Celano di Materia Spazio Cucina di Catania, Tony Lo Coco, 1 stella Michelin de I Pupi a Bagheria (PA), Pietro D’Agostino, 1 stella Michelin del ristorante La Capinera a Taormina (ME), Giuseppe Torrisi, 1 stella Michelin di Cortile Santo Spirito a Ortigia (SR), Giuseppe Geraci di Modì ristorante a Torregrotta (ME), Domenico Perna del ristorante Pepe Rosa di Capo d’Orlando (ME), Angelo Cinquerughe dell’Osteria Cantine Nicosia a Trecastagni (CT), Francesco Arena, bakery chef del Panificio Arena di Messina, Gioacchino Gargano pizza chef di Saccharum pizzeria di Altavilla Milicia (PA), il pastry chef Antonio Colombo, 1 stella Michelin di Vota Vota a Marina di Ragusa e il pasticcere Lillo Freni della Pasticceria Freni di Messina.