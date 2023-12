Bruno Barbieri mette il burro negli spaghetti alle vongole e i social si scatenano: "E sarebbe uno chef stellato?"

Bruno Barbieri, lo chef stellato da anni volto di Masterchef, ha pubblicato un video mentre prepara un classico delle cene natalizie italiane utilizzando però un ingrediente che ha spiazzato tutti. Per mantecare gli spaghetti alle vongole ha infatti utilizzato il burro. «Ragazzi ma quanto sono buoni gli spaghetti alle vongole? Con una spolverata di pan grattato e accompagnati da un bicchiere di vino bianco poi sono perfetti per le feste. Si fan così», ha scritto lo chef. Sotto accusa è finito anche l'utilizzo del pan grattato. In tanti hanno criticato sui social la scelta di Barbieri: "Noooo, lei sarebbe uno chef stellato? Il burro nelle vongole noooo..."