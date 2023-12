La società di Chiara Ferragni: ritardi nelle consegne per il boom vendite del Black Friday

Dopo le notizie sui ritardi nelle consegne di prodotto dei marchi di Chiara Ferragni acquistati online Fenice Srl, la società licenziante dei brand della influencer, ha spiegato «di essersi prontamente attivata per fronteggiare il disguido imputabile a un picco di vendite avvenute nel periodo del Black Friday».

«Fenice - si legge in una nota - rinnova le scuse ai propri clienti interessati dal ritardo e/o da eventuali disguidi nella ricezione di quanto ordinato e precisa altresì di aver ricevuto in data 5 dicembre 2023 rassicurazioni da parte del provider che gestisce il servizio di e-commerce che tutti gli ordini pendenti sarebbero stati evasi entro il 15 dicembre 2023; in un successivo ulteriore controllo effettuato dalla società in data 20 dicembre 2023 con il provider, quest’ultimo ha confermato che tutti gli ordini di acquisto effettuati anteriormente a tale data (20 dicembre 2023) risultavano essere stati evasi».

La società comunque «invita gli eventuali clienti che non dovessero ancora aver ricevuto quanto ordinato a scrivere una mail a [email protected] così da poter compiere ulteriori verifiche».