Il 227esimo anniversario del Tricolore, Mattarella: 'Orgogliosi, è patrimonio di storia e cultura'

"Ricorre oggi il 227/mo anniversario della nascita, per volontà del Parlamento della Repubblica Cispadana, riunito a Reggio Emilia, del primo Tricolore rosso, bianco e verde. Radicandosi nelle tappe della storia d'Italia, è giunto sino ad oggi, simbolo della Patria". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"La Costituzione afferma con l'articolo 12, il Tricolore come Bandiera della Repubblica, emblema del nostro Paese - prosegue il presidente - In essa si identificano quei sentimenti di coesione e identità nazionale e quegli ideali di libertà, democrazia, giustizia sociale e rispetto dei diritti dell'uomo che sono le fondamenta della nostra comunità e animano la coscienza civile nelle sue varie espressioni. Del Tricolore, patrimonio di storia e cultura, andiamo, giustamente orgogliosi. In esso si riconoscono le concittadine e i concittadini stimolati nell'impegno di rendere vivi i valori della Costituzione. Viva il Tricolore, viva la Repubblica".

Sui social il commento della premier Giorgia Meloni: "Nella Giornata nazionale della Bandiera celebriamo il nostro Tricolore, che da 227 anni ci accompagna - scrive su X - Con orgoglio ne omaggiamo i più alti valori, perché onorare la Bandiera italiana vuol dire anche conservare e custodire la nostra storia e le nostre radici. Viva la Bandiera italiana, Viva l'Italia".

"Oggi 7 gennaio, 227° anniversario del Tricolore, celebriamo la Giornata Nazionale della Bandiera, una ricorrenza importante che ci consente di omaggiare solennemente il simbolo della nostra Nazione. Commemorare la bandiera italiana significa riaffermare i valori di solidarietà e unità nel segno della Costituzione Repubblicana, conferire il giusto tributo ai principi costitutivi del nostro Stato. Rendere onore a chi per il Tricolore ha sacrificato la propria vita. Nel Tricolore riconosciamo la nostra storia e a quel Tricolore rendiamo omaggio". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa.