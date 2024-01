La Lotteria Italia è stata avara di soddisfazioni per chi ha tentato la fortuna in Calabria e Sicilia. Le uniche vincite, da 20mila euro ciascuna, si sono registrate a Messina, Nizza di Sicilia in provincia di Messina, Tarsia e Castrovillari in provincia di Cosenza (due biglietti vincenti nella città alle pendici del Pollino).

L 198328 Messina

I 226966 Tarsia CS

E 179343 Nizza di Sicilia ME

E 181781 Castrovillari CS

P 365467 Castrovillari CS