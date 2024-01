Crotone fa (ancora) festa con Amadeus, le sorelle Tirotta vincono 28mila euro ad “Affari tuoi” e scansano... i 10 euro

Alla fine, dopo tanti rifiuti alle proposte del “dottore” più famoso dei programmi Rai, hanno accettato. Già, il “dottore”, quello di “Affari Tuoi”, che spalleggia il conduttore Amadeus. Sì, ancora una volta lo show-man si è trovato al cospetto... di Crotone, a distanza di pochi giorni dal Capodanno Rai in piazza Pitagora. E ancora una volta la fortuna ha sorriso alla Calabria, perché le crotonesi Giovanna e Ivana Tirotta (entrambe impegnate nel settore della telefonia) hanno vinto 28mila euro, accettando l'ultima proposta, quando in ballo c'erano 10 euro e 100mila. Sarebbe stata un'autentica delusione tornare a casa con... le mani in tasca. E alla fine hanno rinunciato alla prospettiva di giocarsi il tutto per tutto. E hanno fatto bene.