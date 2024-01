La ricetta del giorno: baccalà in pastella INGREDIENTI E PREPARAZIONE

Le ricette di Gazzetta del Sud. Da oggi, ogni giorno vi proporremo una ricetta, il piatto del giorno. All'insegna della semplicità e della buona cucina con piatti buoni per tutti i palati. Oggi iniziamo con il baccalà in pastella, un piatto che certamente è stato presente come antipasto e/o secondo sulle vostre tavole durante le recenti festività natalizie.

Ingredienti

90 g di farina bianca

4 cucchiai di olio extravergine di oliva

350 g di baccalà già ammollato

olio per friggere

acqua

Preparazione

Mescolare la farina con l’olio d’oliva e acqua tiepida fino a ottenere una pstella morbida, lavorandola poi con una frusta o frullandola per 3 minuti.

Sciacquare il baccalà sotto acqua corrente, togliere le lische e le spine, asciugarlo con un panno e tagliarlo a pezzi.

Passare questi ultimi nella pastella e gettarli nell’olio per friggere bollente.

Quando saranno ben dorati, farli scolare su carta assorbente e servirli caldi.