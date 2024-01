La ricetta del giorno: polpette di lattuga INGREDIENTI E PREPARAZIONE

Le ricette di Gazzetta del Sud. Oggi giovedì 11 gennaio vi proponiamo delle gustosissime polpette di lattuga. Un piatto molto semplice da preparare

Tempo: 30 minuti

Difficoltà: facile

Calorie: 390

Ingredienti

350 g di lattuga

200 g di manzo lessato

100 g di mortadella

100 g di pangrattato

50 g di parmigiano grattugiato

2 uova

3 cucchiai di latte

prezzemolo/ basilico

30 g di burro

sale e pepe

Preparazione

Scottare la lattuga, pulita e lavata, in acqua bolllente salata per qualche minuto.

Scolarla, strizzarla e tritarla insieme a carne, mortadella e odori; unire parmigiano, due cucchiai di pangrattato, uova, latte, sale e pepe.

Mescolare, fare delle polpette, passarle nel pangrattto rimasto, porle in una teglia con il burro ed infornare a 200° C per 15 minuti.