La ricetta del giorno: riso con salvia INGREDIENTI E PREPARAZIONE

Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alla cucina. La ricetta del giorno di oggi, lunedì 15 gennaio, è riso con salvia. Ecco cosa serve e come prepararlo.

Ingredienti

400 g di riso

80 g di margarina

2 spicchi di aglio

qualche foglia di salvia

50 g di parmigiano grattugiato

sale

Preparazione

Sciogliere la margarina, unire gli spicchi di aglio schiacciati, le foglie di salvia e lasciar insaporire per qualche minuto.

A parte cuocere il riso in abbondante acqua salata, scolarlo al dente e versarlo in un piatto da portata preriscaldato al forno per qualche minuto.

Aggiungere il formaggio grattugiato, la salsa tiepida, dalla quale saranno stati tolti i due spicchi di aglio, e mescolare accuratamente.

Servire caldo.