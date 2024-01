La ricetta del giorno: pollo al prosciutto INGREDIENTI E PREPARAZIONE

Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alla cucina. Oggi la ricetta del giorno prevede il pollo al prosciutto.

Tempo: 90 minuti

Difficoltà: media

Calorie: 515

Ingredienti

1 kg di spezzatino di pollo

1 cipolla

50 g di prosciutto

30 g di funghi secchi

1 tuorlo

mezzo limone

1 cucchiaio di farina

1 bicchiere di vino bianco

mezzo bicchiere di brodo

prezzemolo

40 g di burro

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva

sale e pepe

Preparazione

Far rosolare il pollo con olio, burro amalgamato alla farina e prosciutto a dadini.

Spruzzare con vino e far evaporare, salare, pepare, aggiungere brodo, cipolla affettata, prezzemolo, i funghi ammorbiditi in acqua tiepida e cuocere per un’ora.

Unire poi il tuorlo sbattuto con succo di limone, addensare e servire.