La ricetta del giorno: frittura di calamaretti INGREDIENTI E PREPARAZIONE

Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alla cucina. Oggi, venerdì 18 gennaio, la ricetta del giorno prevede la frittura di calamaretti: vediamo quali ingredienti occorrono e in cosa consiste la preparazione di questo piatto.

Tempo: 35 minuti

Difficoltà: facile

Calorie: 335

Ingredienti

800 g. di calamaretti freschissimi

un ciuffo di prezzemolo

1 limone

farina

olio per friggere

sale

Preparazione

Pulire perfettamente i calamaretti, tagliando i più grossi ad anelli ed eliminando anche le sacche con l’inchiostro.

Scaldare olio per friggere in una padella, infarinare i molluschi e quando l’olio è ben caldo gettarli in padella a 7 o 8 per volta.

Estrarli con l’apposita paletta, scolarli su carta assorbente, salarli e servirli caldissimi guarniti di foglie di prezzemolo e limone a spicchi.