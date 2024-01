L'abbraccio è un toccasana, abbassa la pressione e rafforza le difese immunitarie

Abbassano la pressione sanguigna, rafforzano le difese immunitarie e aiutano le funzioni cerebrali, attenuando l’ansia e rinforzando l’autostima. Sono tanti i benefici degli abbracci, specie se protratti e quotidiani. A tornare sull'argomento, in vista della Giornata mondiale dell’abbraccio, domenica 21 gennaio, Emi Bondi, presidente della Società Italiana di Psichiatria e direttore del dipartimento di salute mentale dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Nell’intervista rilasciata a «Caffé & Psichiatria», canale tematico YouTube di «Psychiatry on line Italia», nato in collaborazione con la Società Italiana di Psichiatria (SIP), Bondi ha sottolineato il significato e l’importanza di un gesto così semplice e significativo per il nostro benessere. "L'abbraccio sottintende due cose: la prima è il contatto fisico, l’altro aspetto è quello dell’accoglimento dell’altro - spiega -. Abbracciarsi significa avere la sicurezza che qualcuno si prende cura di te. Si abbraccia per consolare e per calmare, per esprimere la gioia di vedersi e quando ci si congeda da una persona l’abbraccio significa, come lo è anche quello della mamma, vai e cammina nel mondo, sapendo che ci sono. Questo è rassicurante. Non si deve trascurare la fisicità dei rapporti, un abbraccio vale quanto le parole. Fa parte del linguaggio del corpo ed è altrettanto importante di quello verbale».