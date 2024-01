Chiara Ferragni in crisi con Fedez? Sui social da sola e... nel palazzo di uno dei più famosi divorzisti d'Italia

Il clima non è dei migliori per Chiara Ferragni in questo periodo. L'imprenditrice digitale è stata travolta da una tempesta di critiche a metà dicembre, quando l'Antitrust ha imposto una multa di un milione di euro alle sue società nel contesto della controversa vicenda del pandoro Balocco. Attualmente, Ferragni è sotto inchiesta insieme a Balocco per truffa aggravata, condotta dalla Procura di Milano. La questione coinvolge le relazioni tra beneficenza, accordi commerciali e la corretta comunicazione verso consumatori e follower.

Da allora, l'impero Ferragni è in crisi: la prima influencer d'Italia si trova al centro di una tempesta mediatica violenta e fuori controllo. La caduta degli accordi commerciali con diversi brand ha compromesso la sua posizione, mettendo in discussione sponsorizzazioni legate a iniziative benefiche e addirittura il numero dei suoi seguaci (29,5 milioni). L'affaire Ferragni si è ingigantito, e Chiara è diventata il bersaglio principale, la punta dell'iceberg che mette in discussione il sistema degli influencer.