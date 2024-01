La ricetta del giorno: torta di ricotta INGREDIENTI E PREPARAZIONE

Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alla cucina. Oggi, martedì 23 gennaio, la ricetta del giorno prevede la torta di ricotta: vediamo quali ingredienti occorrono e in cosa consiste la preparazione di questo piatto.

Tempo: 60 minuti

Difficoltà: facile

Calorie: 810

Ingredienti

300 g di farina

300 g di zucchero

330 g di ricotta

3 uova

1 bustina di lievito1 limone biologico

1 bustina di vanillina

Preparazione

In una terrina montare le uova con lo zucchero, finché il composto non diventa spumoso e consistente.

Aggiungere la farina mescolata al lievito, la vanillina, il succo e la buccia grattugiata del limone e infine la ricotta.

Lavorare il tutto fino ad ottenere un impasto omogeneo.

Imburrare e infarinare una taglia, versarvi il composto e mettere in forno a 180° C per mezz’ora.