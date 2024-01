Polemiche in Giappone, la miss nazionale è di origine ucraina: Carolina Shiino

Nella foto di gruppo delle finaliste di Miss Giappone, in effetti, qualcosa salta all’occhio. La reginetta di bellezza del Sol Levante, al centro dell’immagine, svetta sulle altre di buoni dieci centimetri, ma soprattutto non ha gli occhi a mandorla nè la pelle di porcellana che contraddistingue le bellezze giapponesi. Anzi, non sembra proprio giapponese. Perchè, a ben guardare, non lo è.

La scelta di Carolina Shiino, naturalizzata giapponese di genitori ucraini, come vincitrice di Miss Giapponese ha generato sui social network un dibattito sull'identità nazionale e sul concetto stesso di bellezza nipponica.

Shiino, modella 26enne, è stata incoronata il 22 gennaio da una giuria di 30 giudici che hanno votato la «bellezza giapponese» tra 12 finaliste, prendendo in considerazione tre aspetti: umani, fisici e comportamentali.

"E' come un sogno. Nel momento in cui ho sentito il mio nome non sono riuscita a smettere di piangere», ha detto Shiino nelle sue prime dichiarazioni sottolineando che finalmente ora si sente «pienamente riconosciuta come giapponese».