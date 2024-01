Solo il 15,5% degli italiani chiede la doggy bag: pesa un "imbarazzo psicologico"

Solo il 15,5% degli italiani porta a casa il cibo non consumato al ristorante soprattutto per «una forma di imbarazzo psicologico», ma il 74% degli italiani si dice a favore della possibilità di portare a casa il cibo che non è riuscito a consumare; anzi, per il 22% di essi è addirittura una variabile importante nella scelta del ristorante. Se si considera il vino, la percentuale di chi lo porta a casa scende all’11,8%.

La quasi totalità dei ristoratori (91,8%) è comunque attrezzata per consentirlo. E’ quanto emerge da un’indagine sulla richiesta della Doggy bag fatta da Fipe Confcommercio e Comieco e presentata oggi in una conferenza stampa dal titolo "Spreco alimentare: al ristorante, la Doggy Bag si chiama rimpiattino».

I dati evidenziano segnali di cambiamento «ancora troppo timidi in un’epoca in cui l’attenzione agli sprechi, soprattutto alimentari, è sempre più alta e il 36% della spesa delle famiglie per prodotti alimentari transita fuori casa» dicono la Federazione italiana Pubblici Esercizi, e il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica.