Coro dello Zecchino d'oro censurato in Cina

Il Coro dell’Zecchino d’Oro è stato censurato in Cina per un brano dal titolo "Forza Gesù". La canzone, cantata da Simone Deiana alla 53esima edizione nel 2010 è stata infatti esclusa dal repertorio durante l’ultimo tour a Shanghai e a Pechino. «Il Piccolo Coro «Mariele Ventre», fondato nel 1963, rappresenta un simbolo italiano di piccoli cantori che, attraverso un delicato approccio alla musica, condividono l’esperienza di trasmettere valori universali - insorge l’assessore regionale alla Cultura della Lombardia Francesca Caruso - Nel corso degli anni, il Coro ha registrato una significativa crescita, passando da otto membri iniziali a un attuale numero di 65 bambini, con un’età compresa tra i 4 e i 12 anni e una partecipazione estremamente diversificata». «Censurare il brano di un coro italiano - ha aggiunto - è un atto ostile che sottende qualcosa di più profondo contro la libertà religiosa, in particolare quella cristiana. Auspico che possa emergere un consenso generale a favore della difesa della libertà, considerando il nostro coro come un orgoglio nazionale, e che tutti si dissocino da questa decisione avventata, priva di fondamento culturale». «Venga rispettata l’innocenza e l’espressività più pura dei bambini, lasciando il loro talento e la loro gioia nel fare musica - ha concluso -. Qualora volessero venire, sono sempre i benvenuti a Palazzo Lombardia»