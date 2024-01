Sultan Kösen, non passa inosservato a Napoli l'uomo più alto del mondo: 2 metri e 51 centimetri

Pizza con l’ananas a Napoli, nella pizzeria di Gino Sorbillo, al Vomero, per Sultan Kösen, l’uomo più alto del mondo, 2 metri e 51 centimetri, in visita in città. Il turco, dal 2009 nel Guinness dei primati per la sua altezza, oltre a essere l’uomo più alto del mondo, ha anche il record delle mani più grandi (28 centimetri).

E fino a maggio 2011 possedeva anche il record di piedi più grandi del mondo (37 centimetri). Sorbillo ha immortalato l’incontro con Kösen e ha condiviso sui suoi social la foto che riprende il 41enne e lo staff della pizzeria all’interno del locale.