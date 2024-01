La ricetta del giorno: insalata di gamberoni INGREDIENTI E PREPARAZIONE

Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alla cucina. Oggi, domenica 28 gennaio, la ricetta del giorno prevede: l'insalata di gamberoni. Vediamo quali ingredienti occorrono e in cosa consiste la preparazione di questo piatto.

Ingredienti

10 code di gamberoni sgusciate

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

una presa di origano

2 cucchiai di marsala secco

sale e pepe

Preparazione

Tagliare a fette le code dei gamberoni, porle in un colino abbastanza grande, portare a bollore dell’acqua in una pentola larga e immergervi per 2 minuti il colino con le fette.

Estrarle, scolarle, disporle in una ciotola e condire con una salsina ottenuta battendo insieme un pizzico di pepe e uno di sale., olio, origano e marsala.

Mescolare bene e servire il piatto tiepido.