Bullismo, adescamento e sextortion: ecco quali sono i rischi per i ragazzi online

Cyberbullismo, adescamento e sextortion, linguaggio d’odio, disinformazione e dipendenza da Internet mettono a rischio la sicurezza dei minori, online e offline. Il 63% dei teenager italiani ha sperimentato questi rischi, serve incoraggiare un uso consapevole alle tecnologie, anche in considerazione dell’età del primo accesso in rete.

Sono i temi in evidenza nella Giornata Mondiale per la Sicurezza in Rete, il Safer Internet Day, che quest’anno cade il 6 febbraio. Una iniziativa nata vent'anni fa dall’Unione Europea che mira a coinvolgere ragazzi, genitori, insegnanti, istituzioni ed operatori del settore.

I big della tecnologia, in particolare, sono finiti di recente sotto accusa nel Senato degli Stati Uniti per i rischi che i loro prodotti comportano per bambini e adolescenti. Per questo si moltiplicano le loro iniziative.

Meta, ad esempio, ha reso disponbile in diverse lingue, anche in italiano, lo strumento Take it down che rintraccia ed elimina le foto intime online. TikTok, molto popolare tra i giovani, promuove progetti con Telefono Azzurro e Unesco con video e suggerimenti per un uso consapevole dell’app. In Italia l’Iidea, associazione di categoria dell’industria dei videogiochi, in occasione del Safer Internet Day rilancia con un portale dedicato ai genitori per orientarsi nella scelta di giochi più adatti a bimbi e ragazzi.