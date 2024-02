Ristoranti, nel 2023 le nuove aperture in Italia crescono del +5,5%

Sono state 6.205 le nuove aperture di ristoranti nel 2023 (+5,5% sul 2022); bene anche bar (+4mila unità) +3.730 le pizzerie. A comunicarlo e rilanciare il dato, su elaborazioni Fipe Confcommercio- Fiepet- Confesercenti, è Beer&Food Attraction, salone di Italian Exhibition Group giunto alla sua 9ª edizione, che si tiene in fiera a Rimini in contemporanea con BbTech Expo (fiera professionale delle tecnologie e materie prime per birre e bevande) dal 18 al 20 febbraio.

Dal report emerge che nel 2023 i pasti fuoricasa hanno avuto un valore di 89,6 miliardi di euro rispetto agli 83,5 dell’anno precedente. Il mondo del quick service restaurant: nel 2023 ha registrato invece un +6,9% in termini di presenze. Il settore della birra segna un valore di 10,2 miliardi di euro generando 124mila posti di lavoro e una crescita dei microbirrifici, (attualmente sono più di 1.300 in Italia). Gli addetti diretti del settore sfiorano 10mila unità. L’incremento, rispetto al 2015, è stato del 104% in termini di birrifici e del 22% in termini di addetti.