Dolci di Pasqua, perché si mettono sette strisce sulla pastiera? SIGNIFICATO E RICETTA

Ma l'ipotesi più accattivante sulle 7 strisce di pasta frolla sulla pastiera riguarda quella che racconta come esse rappresentino Decumani e Cardini della Napoli greco-romana: i tre decumani (Superiore, Maggiore, Inferiore) e i quattro cardini (corrispondenti ad altrettanti vicoli che intersecavano le strade principali). Ovviamente questa, al pari delle altre due, è da trattarsi appunto come leggenda.

Un'altra leggenda è legata ai pescatori napoletani e alle loro mogli. Le donne donavano al mare cestini di ingredienti come simbolo di buon augurio per il ritorno sulla terraferma dei loro mariti. I miti narrano che un giorno portarono sette ceste con altrettanti ingredienti (gli stessi oggetto della leggenda della sirena Parthenope). Le onde del mare mescolarono il tutto e fecero trovare loro il dolce, la pastiera appunto.

La nostra ricetta della pastiera napoletana

Ecco come preparare la pastiera:

Per la pasta frolla occorre: 1 kg di farina, 300 g di strutto, 400 g di zucchero, uova intere 4-5, mezzo cucchiaino di miele, 1 bustina di ammoniaca, 1 buccia di limone, 1 pizzico di sale. Per la crema pasticcera: 1 litro di latte, 500 g di zucchero, 200 g di farina, 6 uova (tuorli).

In un tegame mettere il grano (di un vasetto che potete trovare comodamente al supermercato) con un cucchiaio di strutto e 300 g di latte e far cuocere. Quando diventa cremoso spegnere e far raffreddare. Aggiungere 700 g di ricotta, 700 g di zucchero, 7 uova intere e 3 tuorli, una busta di vaniglia, 2 fiale di fiori d'arancio, 300 g di crema pasticcera, 200 g di cedro candito. Frullare e amalgamare, stendere la frolla. Riempire con il composto e mettere a cuocere per 45-50 minuti in forno caldo a 200 gradi. Quando la pastiera diventa bionda aprire il forno e spegnerlo. Lasciare per circa un'ora affinchè si asciughi, poi quando la pastiera è completamente fredda spolverare con dello zucchero a velo.