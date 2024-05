Concertone del Primo maggio, ecco dove seguirlo in diretta tv e gli artisti che saliranno sul palco

Il Concertone del Primo maggio di Roma, promosso da Cgil, Cisl e Uil, organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli e la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo, si terrà oggi, mercoledì 1 maggio, per la prima volta al Circo Massimo di Roma.

Un appuntamento molto atteso, come sempre a ingresso gratuito, che avrà inizio alle ore 13.15 (apertura cancelli alle ore 11.00) con un opening condotto da Bigmama (in esclusiva per Rai Play), per entrare poi nel vivo, presentato dall’inedita coppia artistica Noemi e Ermal Meta, a partire dalle ore 15.15 in diretta su Rai 3 e fino alle ore 00.15 (con una pausa dalle ore 19.00 alle ore 20.00 per le edizioni dei telegiornali), oltre che in diretta su Rai Radio2, su RaiPlay e Rai Italia.