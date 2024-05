Dal Pap'occhio all'Angelus, Roberto Benigni a S. Pietro col Papa per la Giornata Mondiale dei Bambini

Che Roberto Benigni non fosse più il mangiapreti e fustigatore di tonache degli inizi di carriera e dell’arboriano «Pap'occhio» ormai è evidente a tutti. Ma di vederlo tenere un monologo in Piazza San Pietro a fianco del Papa, in occasione dell’Angelus domenicale, finora non se lo aspettava nessuno. E invece è proprio quello che accadrà domenica 26 maggio, quando davanti a papa Francesco e ai piccoli provenienti da tutto il mondo, sarà l’attore e regista Premio Oscar a concludere sul sagrato di San Pietro la prima Giornata Mondiale dei Bambini.

Un evento di portata mondiale

Sono passati tanti anni dal sarcastico, e seppure in qualche modo affettuoso, «wojtylaccio», e in Vaticano c'è chi ha pensato che nessuno potesse interpretare meglio, e in mondovisione, i valori di questo maxi-evento dedicato all’infanzia se non il protagonista de «La vita è bella». Ecco quindi che la Giornata mondiale, che inizierà sabato 25 maggio, si concluderà domenica 26 in Piazza San Pietro con la messa presieduta alle 10.30 dal Papa e quindi il monologo di Roberto Benigni dopo la recita dell’Angelus.