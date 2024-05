Le prime "chiavi" Michelin: alle Eolie e a Taormina tre hotel tra i più straordinari d'Italia. Tutti i riconoscimenti

La Guida comprende oggi oltre 5000 alberghi in tutto il mondo e nessuno di questi è un mero rifugio per la notte. Si tratta di luoghi che contribuiscono in modo significativo all’esperienza del viaggio, ognuno dei quali è stato esaminato e giudicato eccellente nei cinque criteri usati per la selezione alberghiera: eccellenza nell'architettura e nel design degli interni; individualità, personalità e autenticità; qualità e solidità del servizio, del comfort e della manutenzione; rilevanza della struttura nell’ambito della località in cui si trova e coerenza tra il prezzo e l’esperienza offerta.

Amalfi: Borgo Santandrea Amalfi: Hotel Santa Caterina Capri: Capri Palace Jumeirah Castelnuovo Berardenga: Hotel Borgo San Felice Cogne: Bellevue Hotel & Spa Firenze: Four Seasons Hotel Firenze Firenze: Palazzo Portinari Salviati Residenza D'Epoca Firenze: Villa Cora Firenze: Villa La Massa Limone sul Garda: EALA My Lakeside Dream Lipari, Isole Eolie: Therasia Resort Menaggio: Grand Hotel Victoria Merano: Castel Fragsburg Merano: Villa Eden The Leading Park Retreat Milano: Bulgari Hotel Milano Milano: Grand Hotel et de Milan Milano: Portrait Milano Montaione: Castelfalfi Piegaro: I Borghi dell'Eremo Pinzolo: Lefay Resort & Spa Dolomiti Plose: Forestis Dolomites Roma: Hotel Vilòn Roma: JK Place Roma Siena: Castello di Casole, A Belmond Hotel, Tuscany Sorrento: Bellevue Syrene 1820 Sorrento: La Minervetta Taormina: Grand Hotel Timeo, A Belmond Hotel, Taormina Taormina: San Domenico Palace, Taormina, A Four Seasons Hotel Torno: Il Sereno Tremezzo: Grand Hotel Tremezzo Venezia: Hotel Gritti Palace

Una chiave

Arco: Vivere Suites and Rooms

Arezzo: Villa Fontelunga

Arzachena: Cascioni Eco Retreat

Bernalda: Palazzo Margherita

Cagliari: Casa Clàt

Caldaro: Lake Spa Hotel SEELEITEN

Camaiore: Locanda al Colle

Capalbio: Locanda Rossa

Capri: Capri Tiberio Palace

Castelrotto: COMO Alpina Dolomites

Castiglione della Pescaia: L’Andana

Cernobbio: Villa d'Este

Chiusdino: Borgo Santo Pietro

Cinigiano: Castello di Vicarello

Como: Palazzo Albricci Peregrini - Como

Cremolino: Nordelaia

Cutrofiano: Critabianca

Fiesole: Villa San Michele, A Belmond Hotel, Florence

Firenze: Ad Astra

Firenze: Brunelleschi Hotel

Firenze: Hotel Calimala

Firenze: Hotel Lungarno

Firenze: Riva Lofts Florence

Firenze: Torre di Bellosguardo

Firenze: Velona's Jungle Luxury Suites

Forio, Isola di Ischia: Mezzatorre Hotel & Thermal Spa

Forio, Isola di Ischia: Botania Relais & Spa

Forte dei Marmi: Principe Forte dei Marmi

Gargnano: Lefay Resort & Spa Lago di Garda

Gavorrano: Conti di San Bonifacio

Lana: Vigilius Mountain Resort

Lecce: La Fiermontina Palazzo Bozzi Corso

Lecce: Palazzo de Noha

Locorotondo: Ottolire Resort

Madonna di Campiglio: Biohotel Hermitage

Maranza: Milla Montis

Massa Lubrense: Art Hotel Villa Fiorella

Massa Lubrense: Relais Blu

Matera: Sextantio Le Grotte della Civita

Menfi: La Foresteria Planeta Estate

Milano: Hotel Principe di Savoia, Dorchester Collection

Milano: Mandarin Oriental Milan

Milano: Vico Milano

Moltrasio: Passalacqua

Montalcino: Castello Banfi Wine Resort

Montalcino: Villa le Prata - Residenza del Vescovo

Montepulciano: Precise Tale Poggio Alla Sala

Noto: Country House Villadorata

Noto: Seven Rooms Villadorata

Orta San Giulio: Villa Crespi

Ortisei: Gardena Grödnerhof Hotel & Spa

Ostuni: Paragon 700 Boutique Hotel & SPA

Otranto: Baglioni Masseria Muzza

Perugia: Hotel Castello di Monterone

Pettenasco: Laqua by the Lake

Pognana Lario: Villa Làrio Lake Como

Polizzi Generosa: Susafa

Porto Ercole: Il Pellicano

Positano: Le Sirenuse

Praiano: Casa Angelina

Ravello: Caruso, A Belmond Hotel, Amalfi Coast

Riva del Garda: Lido Palace

Roma: Hassler Roma

Roma: Hotel Eden, Dorchester Collection

Roma: Bulgari Hotel Roma

Roma: Hotel Locarno

Roma: Maalot Roma

Roma: Portrait Roma

Roma: Rocco Forte Hotel De La Ville

Roma: Rocco Forte Hotel de Russie

Roma: Singer Palace Hotel

Roma: Six Senses Rome

Roma: The Hoxton, Rome

Roma: The Inn at the Roman Forum

Roma: The St. Regis Rome

Roma: Umiltà 36

San Cassiano: Lagació Hotel Mountain Residence

San Pietro In Cariano: Byblos Art Hotel Villa Amista

Sant'Agnello: Mediterraneo Sorrento

Santa Margherita Ligure: Grand Hotel Miramare

Santo Stefano di Sessanio: Sextantio

Sarentino: Terra - The Magic Place

Savelletri di Fasano: Borgo Egnazia

Savelletri di Fasano: Masseria Calderisi

Savelletri di Fasano: Masseria Torre Coccaro

Savelletri di Fasano: Masseria Torre Maizza

Scala: Palazzo Pascal

Schnals: Goldene Rose Karthaus

Siracusa: Donna Coraly Country Boutique Hotel

Sirmione: Villa Cortine

Sorrento: Grand Hotel Excelsior Vittoria

Tavarnelle Val di Pesa: COMO Castello del Nero

Torre Canne di Fasano: Canne Bianche Lifestyle Hotel

Torri del Benaco: Cape of Senses

Torrita di Siena: Follonico Suite B&B

Torrita di Siena: Lupaia

Torrita di Siena: Siena House

Umbertide: Vocabolo Moscatelli Boutique Hotel & Restaurant

Venezia: Ca’ di Dio

Venezia: Corte di Gabriela

Venezia: Hotel Londra Palace

Venezia: Il Palazzo Experimental

Venezia: Nolinski Venezia

Venezia: Palazzo Maria Formosa

Venezia: Palazzo Venart Luxury Hotel

Vicenza: La Barchessa di Villa Pisani

Zafferana Etnea: Monaci delle Terre Nere