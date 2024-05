Strage di Capaci: l'abbraccio di 5000 studenti ai magistrati di Palermo in memoria di Falcone. Gli eventi in programma

Un grande abbraccio ai magistrati di Palermo, perchè questo 23 maggio, nel 32esimo anniversario della strage di Capaci, riesca a non essere un vuoto cerimoniale, ma esercizio attivo di memoria che guardi al presente e al futuro. Protagonisti stamane - per iniziativa dell’Anm, dell’Ordine degli avvocati e della Rete per la cultura antimafia nella scuola - sono soprattutto giovanissimi studenti, cinquemila quelli guidati fino al Palazzo di giustizia. Le scuole palermitane occupano oggi questa piazza che guarda al grande edificio in cui Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, insieme a un gruppo tenace di colleghi e protetti dalle loro scorte, hanno inferto colpi durissimi a Cosa nostra.

Performance teatrali, canti e soprattutto una catena umana. Studentesse e studenti si alternano in letture di poesie, rappresentazioni teatrali, canti. Poi tutti in corteo - studenti, docenti e dirigenti scolastici - fino alla vicina e simbolica Piazza della memoria, per partecipare al momento di solenne ricordo di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani, organizzato dai magistrati e dagli avvocati di Palermo in toga. Sino alla conclusione con una catena umana in un abbraccio al Palazzo di giustizia. Si aggiungono altre cinquanta iniziative organizzate, in autonomia, da singole istituzioni scolastiche che aderiscono alla Rete, «a conferma che la memoria della strage di Capaci rappresenta un momento di grande rilevanza per le scuole italiane e siciliane».