Addio Vulcano, smentita l'esistenza del pianeta di Spock: la presunta scoperta era frutto di un'illusione

Brutte notizie per gli appassionati di Star Trek: i segnali provenienti dalla stella 40 Eridani A, che nel 2018 avevano fatto ipotizzare l’esistenza di un pianeta simile a quello di Spock, Vulcano, erano in realtà frutto di un’illusione astronomica generata dalla stessa attività stellare.

Lo rivelano nuove misure di precisione, effettuate con lo strumento Neid, di Nasa e National Science Foundation, presso l'Osservatorio di Kitt Peak in Arizona. I risultati dello studio sono pubblicati su The Astronomical Journal dal gruppo di ricerca guidato dall’astronoma Abigail Burrows, del Dartmouth College del New Hampshire.

Il presunto pianeta HD 26965 b (chiamato anche 40 Eridani A b) era stato individuato con il metodo della velocità radiale, un sistema che misura i cambiamenti nella luce della stella dovuti alle oscillazioni causate dall’influenza gravitazionale del pianeta in orbita.

Questa tecnica, molto utile nell’identificare pianeti di grandi dimensioni, è invece meno efficace nel caso di pianeti di dimensioni più contenute come l'ipotetico HD 26965 b. Gli stessi autori della presunta scoperta avevano manifestato grande cautela.