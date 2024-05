Un ragazzo su 10 è povero, il 40% ha paura del futuro. I dati allarmanti di Save The Children

Stefano, un bambino cinese di seconda generazione, era preoccupato perché di recente in un tema in classe sul futuro invece di scrivere le solite due colonne si era limitato a cinque righe e temeva un brutto voto. «Il mio futuro è una pagina bianca. Ho in mano una penna ma non so scrivere...non so cosa scrivere». Ma la maestra lo ha premiato con un 9. A raccontare l’episodio su uno dei suoi «nipoti acquisiti» è stata Elena Goitini, Ad della Bnl e responsabile Bnp Paribas Italia durante 'Impossibile 2024 - Costruire il futuro di bambine, bambini e adolescenti. Ora, la biennale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza di Save The Children.

La ricerca di Save The Children

"Penso che in quel 9 e in quella professoressa - ha detto - ci sia tanto di quello che ognuno di noi può fare nel quotidiano per riuscire ad accompagnare tutte le fragilità che abbiamo oggi rappresentato all’interno di questa ricerca». La ricerca è "Domani (Im)possibili" di Save The Children da cui emerge «un drammatico divario» nelle aspettative per il futuro tra i ragazzi in condizioni di povertà rispetto ai loro coetanei più abbienti. In Italia più di centomila ragazze e ragazzi tra i 15 e i 16 anni, quasi uno su dieci (9,4%), vivono in condizioni di povertà e ben il 67,4% di loro teme che il futuro lavoro non gli permetterà di uscire dalla povertà: più di uno su quattro pensa che non concluderà la scuola.