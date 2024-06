Palermo, alle Stadio delle Palme si è svolta la finale regionale dei Giochi della Gioventù 2023 -2024

Una giornata di musica e sport allo Stadio delle Palme Vito Schifani di Palermo in occasione della finale regionale dei Giochi della Gioventù 2023-2024. Da tutte le province siciliane sono arrivati nel capoluogo circa 500 tra alunne e alunni di quarta e quinta classe di scuola primaria, vincitori delle fasi provinciali.

Per le classi quarte sono saliti sul podio: al terzo posto l'Istituto Comprensivo Puglisi-Serradifalco plesso S. Giovanni Bosco di Milena, al secondo posto l'IC Dante Alighieri di Valderice e al primo posto l'IC Primo di Milazzo; per le classi quinte si è aggiudicato il terzo posto l'IC Gaetano Ponte di Palagonia, il secondo posto la Direzione Didattica Alessandra Siragusa di Palermo e l’oro l’IC Rosario Livatino di Ficarazzi.

È stata un’occasione di incontro e di confronto, all'insegna dell'inclusione come previsto dal protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito, il Ministro per lo Sport e i Giovani, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per le disabilità.