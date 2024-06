Federica è Christian, ma senza cambiare sesso: non può operarsi, però il Tribunale di Napoli gli ha dato ragione

«Avevo un obiettivo e l’ho raggiunto, ci ho sempre creduto. La sentenza del Tribunale è il parziale coronamento di un sogno. Prima era un sopravvivere, non un vivere. Per anni ho dovuto fingere e vivere una vita che non era mia. E’ il risultato di tanti sacrifici». Christian ha 34 anni ed abita a Pozzuoli. Fino a qualche giorno fa, per l'anagrafe era Federica. Adesso il Tribunale di Napoli con una sentenza ha ordinato all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di procedere alla rettifica dell’atto di nascita. L’indicazione del sesso femminile deve essere modificata in sesso maschile e l’indicazione del nome «Federica» in «Christian».

Fin qui sembra una storia come tante altre. Ma a renderla unica è il fatto che Christian non è stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico. «Purtroppo - dice - ho una grave patologia, temo che sia cronica, può andare leggermente a migliorare ma non è una situazione risolvibile. Una piccola speranza c'è sempre. Se i valori migliorano si potrebbe fare, però è un percoso abbastanza lungo».