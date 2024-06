La storia di Luigi e Nicola, i due gemelli autistici diplomati. La madre: "La scuola apra le porte all'inclusione"

«Alla scuola dico, apriteci le porte, perché in team possiamo lavorare con voi per il bene dei nostri ragazzi». Quasi alla fine del percorso scolastico dei suoi due gemelli Luigi e Nicola, entrambi autistici, la madre Francesca Mandato, di Aversa (Caserta), lancia un appello al mondo dell’istruzione: non si tratta di critiche o lamentele, ma dell’invito a prendere coscienza di come risultati positivi siano possibili grazie all’impegno di tutti.

Il successo di Luigi e Nicola

«I miei figli, con tutte le difficoltà dovute all’autismo - racconta Francesca - sono riusciti a portare a termine il ciclo di studi al Liceo Scientifico Da Vinci di Aversa, cosa non facile, e ciò grazie al lavoro svolto in tandem dai professori e dai terapisti che seguono Luigi e Nicola. La scuola ha manifestato grande apertura, permettendo ai terapisti che seguono il metodo Aba di creare un vero e proprio team con i docenti; senza questo lavoro di squadra i miei figli avrebbero incontrato molte difficoltà a diplomarsi, specie in un istituto liceale. Perciò l’appello che voglio lanciare alla scuola è di aprirsi, non aver paura né fare resistenza all’incontro tra chi è parte del mondo scolastico come i docenti e chi segue i ragazzi fuori, come i terapisti. Questa sinergia voluta da tutte le parti coinvolte ha permesso ai miei figli di studiare con serenità, sentendosi parte della classe, anche grazie al comportamento dei compagni, che sono stati meravigliosi perché li hanno sempre aiutati e accettati in tutti i modi. E anche ai genitori dico di non mollare, anche se non sempre è facile: lo dobbiamo ai nostri figli ma anche a noi stessi».