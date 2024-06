Annalisa nello spazio: la Nasa le intitola un asteroide. Stella della musica, laureata in fisica

Stagione stellare per Annalisa. Non solo musicalmente. La Nasa ha dedicato infatti un asteroide della fascia principale alla star della musica italiana: «È laureata in fisica ma ha lasciato il segno nel settore musicale», si legge nella scheda del piccolo oggetto celeste "20014 Annalisa", pubblicata sul sito dell’Agenzia americana.

La cantante, che sta vivendo un momento di grande popolarità, sta ottenendo un grande successo in Spagna con il singolo Cuando cuando cuando. Recentemente ha anche pubblicato il singolo "Storie brevi" insieme a Tananai. L’asteroide intitolato alla cantante savonese è stato scoperto nel 1991 da Henry E. Holt. Sul sito dell’agenzia spaziale americana è possibile conoscere i dettagli tecnici e la posizione di 20014 Annalisa.