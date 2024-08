Nebrodi, Peloritani e la Calabria hanno origini comuni antiche 150 milioni di anni

Tra 150 e 120 milioni di anni fa un grande blocco crostale identificato come Placca 'Greater Iberi' si è distaccato dall’Europa per poi frammentarsi, circa 30 milioni di anni fa, in una placca maggiore (Iberia) e in numerose microplacche che nel tempo hanno migrato verso Est per 500 km (costituendo le attuali Corsica e Sardegna) e 1000 km (gli odierni Monti Peloritani e la Calabria).

È quanto emerge dallo studio 'Paleomagnetism of the Peloritan terrane (NE Sicily): From Greater Iberia to the Neo Apennine Maghrebide Arc' realizzato da un team di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e pubblicato sulla rivista 'Tectonics'.

Il cosiddetto Blocco Calabro-Peloritano si estende tra i monti Nebrodi e i monti Peloritani della Sicilia nord-orientale e l’area calabrese a sud del Massiccio del Pollino. La sua geologia, del tutto diversa da quella del resto delle vicine catene appenninica e siciliana, presenta delle somiglianze con la geologia della microplacca Sardo-Corsa, dei Blocchi Kabili (Algeria) e della Placca Iberica (Spagna e Portogallo): ciò aveva fatto ipotizzare, da decenni, che tutti questi blocchi crostali fossero, in origine, uniti. Tuttavia, nessuna evidenza che provasse un’origine «iberica» del Blocco Calabro-Peloritano era stata finora documentata.