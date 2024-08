Roma, morta suor Serafina la religiosa più anziana d'Europa: aveva 111 anni

E’ morta suor Serafina, all’anagrafe Anna La Morgia, che vantava il primato di essere la

suora più anziana d’Italia e d’Europa. Pochi mesi fa aveva spento 111 candeline. Originaria di Lanciano, in provincia di Chieti, suor Serafina viveva a Roma, nel quartiere Trullo, nella Casa generalizia dell’Ordine delle Suore Missionarie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria. Aveva denunciato la Asl di Roma - come ricordano Repubblica e

Corriere della Sera - per i ritardi nelle visite geriatriche.