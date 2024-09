Il Papa è arrivato in Indonesia: al via il 45mo viaggio apostolico di Francesco

Alle 6.19 ora di Roma, 11.19 ora locale, Papa Francesco è atterrato all'aeroporto Internazionale di Giacarta Soekarno-Hatta in Indonesia, prima tappa del viaggio apostolico internazionale in Asia e Oceania, il 45esimo e il più lungo del pontificato. Ad accogliere il Pontefice, ai piedi della scaletta anteriore, il ministro per gli affari religiosi Menag Ri Yaqut Cholil Qoumas e due bambini in abito tradizionale con in dono dei fiori. Dopo il saluto delle delegazioni e la guardia d'onore, il Papa si è trasferito alla nunziatura apostolica, per l'incontro con un gruppo di malati, di migranti e rifugiati accompagnati dalla Comunità di Sant’Egidio e dal servizio dei gesuiti per i rifugiati.

Il viaggio di Bergoglio entrerà nel vivo domani, con la cerimonia di benvenuto all’esterno del Palazzo presidenziale e la visita di cortesia al presidente della Repubblica Joko Vidodo. Successivamente vi sarà il primo incontro pubblico, quello con le autorità, con la società civile e con il corpo diplomatico, seguito dall’incontro privato con i membri della Compagnia di Gesù presso la nunziatura apostolica e, successivamente, da quello con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati, le consacrate, i seminaristi e i catechisti nella cattedrale di Nostra Signora dell’Assunzione, a chiudere la giornata l’incontro con i giovani di Scholas Occurrentes nella Casa della Gioventù “Grha Pemuda”.