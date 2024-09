"Tutto il calcio 2024-2025" è il titolo del calendario che da domani, 21 settembre, sarà in edicola con Gazzetta del Sud. Un approfondimento per gli appassionati dove sarà possibile trovare i calendari di Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, Eccellenza e Promozione. Spazio anche alle Coppe Europee e alla Coppa Italia. Il racconto della stagione appena cominciata con tantissime squadre protagoniste. In edicola a 1,50 più il prezzo del quotidiano.