Ciao ciao estate, è l’equinozio d’autunno. E ci sarà anche lo spettacolo della luna

Proprio nella notte tra 22 e 23 , come sottolinea l’Unione Astrofili Italiani (Uai), la Luna si troverà tra le Pleiadi, che contengono molti astri visibili anche a occhio nudo, e Giove , mentre le notti seguenti il nostro satellite sarà in congiunzione prima con il gigante gassoso e poi con il Pianeta Rosso.

Il giorno dell’equinozio vede la stessa durata per le ore di luce e buio, con il Sole che sorge esattamente a Est e tramonta perfettamente a Ovest : “ Da quel momento – come ricorda l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope – l’emisfero Nord vedrà ridursi costantemente la durata del giorno a vantaggio di quella della notte, fino al culmine del solstizio d’inverno”.

La cultura popolare colloca l’equinozio d’autunno al 23 settembre ma, a causa dello sfasamento tra calendario e anno siderale, può in realtà anticipare quella data. “Nel 2092 e 2096 – dice Masi – avremo l’equinozio addirittura il 21 settembre”.

Astronomicamente, la posizione del Sole all’equinozio di settembre corrisponde al cosiddetto ‘Primo Punto Libra’: “Anticamente, infatti, in questa data il Sole entrava nella costellazione della Bilancia – aggiunge l’astrofisico – mentre al giorno d’oggi il Primo Punto Libra si trova nella costellazione della Vergine”. Questo a causa del fenomeno della precessione degli equinozi, il lentissimo movimento della Terra che sposta l’orientamento del suo asse di rotazione, un po’ come una trottola che si sta per fermare.