Un piccolo paese con cinque ultracentenari. Ma qual è il segreto di Orsara di Puglia?

Tra chi ha già spento le candeline e chi si accinge a farlo a breve, Orsara di Puglia, piccolo comune nel foggiano, si appresta a festeggiare cinque ultracentenari nelle prossime settimane. La più longeva del paese è Carmela Zullo: la signora ha già compiuto 103 anni e, il prossimo 11 novembre, potrà festeggiarne 104. Il 14 ottobre e il 22 novembre, Luisa e Maria Anna, altre due donne orsaresi, compiranno un secolo di vita.

A gennaio 2025, invece, nonno Fedele e nonna Maria Incoronata festeggeranno 101 anni. «Raggiungere e oltrepassare i cento anni di vita, e farlo in buone condizioni di salute, è certamente un traguardo importante e significativo - spiega il sindaco Mario Simonelli- . E’ per questo che il Comune di Orsara di Puglia, da molti anni ormai, ha deciso di celebrare i compleanni dei centenari che vogliono condividere un momento importante non solo per la persona festeggiata e per la sua famiglia, ma anche per l’intera comunità. Al di là di ogni retorica, il ruolo degli anziani è molto importante nei paesi come il nostro. Attraverso le attività del Centro Polivalente e non solo, stiamo cercando di favorire ogni volta che è possibile il coinvolgimento delle persone più in là con l’età in progetti e iniziative. Nelle prossime settimane, festeggeremo assieme ai nostri centenari e alle loro famiglie. A ciascun centenario regaleremo anche una dedica con una targa celebrativa».