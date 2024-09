Il dolce del fine settimana: la ricetta della torta al cioccolato e melograno INGREDIENTI E PREPARAZIONE

1 melograno (per i chicchi) 100 g di cioccolato fondente (per la ganache o la glassa) 100 ml di panna liquida Zucchero a velo (opzionale)

200 g di farina 00 200 g di cioccolato fondente 150 g di burro 150 g di zucchero 4 uova 50 g di cacao amaro in polvere 1 bustina di lievito per dolci 1 pizzico di sale 1 cucchiaino di estratto di vaniglia (opzionale)

L'autunno inizia ad entrare nel vivo e la stagione che succede all'estate regala la possibilità di provare a cimentarsi con fantasia e creatività nella preparazione di un buon dolce da assaporare in qualunque momento della giornata. Protagonista di questa ricetta è il melograno . La torta al cioccolato e melograno è un dessert delizioso che unisce la ricchezza del cioccolato con la freschezza e il tocco acidulo dei chicchi di melograno. Ecco una ricetta semplice per prepararla:

Procedimento:

Preparare la base al cioccolato:

Sciogli il cioccolato fondente con il burro a bagnomaria o nel microonde. Mescola bene fino a ottenere un composto liscio e omogeneo. Lascia raffreddare leggermente.

In una ciotola grande, monta le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso.

Aggiungi il cioccolato fuso (ormai tiepido) al composto di uova e zucchero e mescola delicatamente.

Setaccia la farina, il cacao, il lievito e il pizzico di sale, poi aggiungi il tutto al composto, mescolando delicatamente con una spatola.

Versa l’impasto in una tortiera imburrata e infarinata (circa 22 cm di diametro) e cuoci in forno preriscaldato a 180°C per 30-35 minuti, o fino a che uno stecchino inserito al centro esce pulito. Lascia raffreddare completamente.

Preparare la ganache al cioccolato (opzionale):

Riscalda la panna in un pentolino fino a sfiorare il bollore, poi toglila dal fuoco e aggiungi il cioccolato fondente tritato. Mescola fino a ottenere una crema liscia e lucida.

Assemblare la torta: