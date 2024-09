Il matrimonio di Gigi Buffon e Ilaria D'Amico: presenti il ct Spalletti e tanti ex Juve

Da Luciano Spalletti ad Andrea Agnelli, da Massimiliano Allegri a tanti ex compagni della Juve e non solo, oltre a giornalisti e volti tv: erano 200 gli invitati per il matrimonio tra Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico che hanno pronunciato il loro sì con rito civile a Villa Oliva, in Lucchesia. Il 47enne ex portiere della nazionale e della Juventus e la 51enne conduttrice televisiva hanno coronato una storia d’amore iniziata nel 2013.

Fra i volti più noti, l’attrice Monica Bellucci, testimone della sposa, presente con il regista e fidanzato Tim Burton. Georgia Cavazzano e Angela Pedrini erano le altre testimoni della D’Amico, gli amici Alessandro Nista, Paolo Luchi e Gianluca Baccarini quelli di Buffon. La festa proseguirà a Forte dei Marmi alla domenica una grande festa con brunch per amici intimi e familiari in una location con vista mare.

Ad assistere al fatidico sì c'erano gli ex difensori della Juventus e della Nazionale, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli, il presidente della Figc Gabriele Gravina e il presidente del Coni Giovanni Malagò, l’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli, l’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri e l’ex difensore dell’Inter e della Nazionale e ora commentatore sportivo Beppe Bergomi.