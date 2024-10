Cucina, dolci d'autunno. Ecco tre ricette con prodotti di stagione: zucca, uva e castagne INGREDIENTI E PREPARAZIONE

300 g di zucca cotta (preferibilmente al vapore o bollita) 250 g di farina 00 180 g di zucchero 3 uova 100 ml di olio di semi (oppure burro fuso, circa 80 g) 100 ml di latte 1 bustina di lievito per dolci (circa 16 g) Scorza grattugiata di un'arancia o un limone 1 pizzico di sale Cannella in polvere (facoltativa) Zucchero a velo per decorare

Versa il composto in una tortiera (circa 24 cm di diametro) imburrata e infarinata. Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 35-40 minuti. Fai la prova dello stecchino: se esce asciutto, la torta è pronta.

Biscotti morbidi all'uva

Ingredienti:

300 g di farina 00

100 g di zucchero

100 g di burro (a temperatura ambiente)

1 uovo

100 ml di latte

1 bustina di lievito per dolci

150 g di uva (meglio se uva bianca o nera senza semi)

Scorza grattugiata di un limone (opzionale)

Un pizzico di sale

Zucchero a velo per decorare

Procedimento:

Prepara l’impasto: in una ciotola, lavora il burro con lo zucchero fino a ottenere un composto cremoso.

Aggiungi l'uovo e la scorza di limone (se la usi), continuando a mescolare fino a ottenere un impasto omogeneo.

Aggiungi il latte e mescola.

Setaccia la farina insieme al lievito e al pizzico di sale, quindi aggiungili al composto poco alla volta, mescolando fino a formare un impasto morbido ma compatto.

Aggiungi l’uva:

Lava accuratamente i chicchi di uva e asciugali.

Incorporali delicatamente all’impasto, cercando di distribuirli uniformemente.

Formatura dei biscotti:

Preleva delle piccole porzioni di impasto e forma delle palline leggermente schiacciate.

Disponi i biscotti su una teglia rivestita di carta da forno, lasciando un po' di spazio tra loro.

Cottura:

Inforna i biscotti in forno preriscaldato a 180°C per circa 15-20 minuti, o fino a quando saranno leggermente dorati sui bordi.

Decorazione:

Una volta cotti, lascia raffreddare i biscotti e spolverali con zucchero a velo.

Questi biscotti all’uva risultano morbidi e fragranti, con i chicchi di uva che danno un tocco succoso e dolce. Sono perfetti da gustare con una tazza di tè o caffè!

Strudel di castagne

Ingredienti per la pasta sfoglia (oppure puoi usare pasta sfoglia pronta):

200 g di farina 00

100 g di burro freddo

80 ml di acqua fredda

Un pizzico di sale

Ingredienti per il ripieno:

400 g di castagne (già cotte e sbucciate)

100 g di zucchero

50 g di uvetta

30 ml di rum (facoltativo)

50 g di noci tritate

1 cucchiaino di cannella in polvere

Scorza grattugiata di un’arancia

1 cucchiaio di miele (facoltativo)

1 uovo (per spennellare)

Zucchero a velo per decorare

Procedimento:

1. Preparare la pasta sfoglia (se fatta in casa):

In una ciotola, mescola la farina e il pizzico di sale.

Aggiungi il burro freddo a pezzetti e lavoralo velocemente con le mani o con un mixer fino a ottenere un composto sabbioso.

Versa l’acqua fredda e impasta rapidamente fino a formare un panetto liscio.

Avvolgi il panetto nella pellicola trasparente e lascia riposare in frigo per almeno 30 minuti.

2. Preparare il ripieno:

Cuoci le castagne (se non sono già cotte) facendole bollire o arrostendole. Una volta cotte, sbucciale e schiacciale con una forchetta.

In una ciotola, unisci le castagne schiacciate, lo zucchero, l’uvetta (precedentemente ammollata nel rum e strizzata), le noci tritate, la cannella e la scorza d’arancia.

Se vuoi, puoi aggiungere anche il miele per rendere il ripieno più dolce e aromatico.

Mescola bene fino a ottenere un composto omogeneo.

3. Stendere e farcire lo strudel:

Stendi la pasta sfoglia in un rettangolo sottile (se usi quella già pronta, saltare questo passaggio).

Distribuisci il ripieno di castagne lungo la parte centrale della sfoglia, lasciando liberi i bordi.

Ripiega i lati corti della sfoglia verso l'interno, poi arrotola lo strudel dal lato lungo, sigillando bene i bordi per evitare che il ripieno fuoriesca durante la cottura.

4. Cottura:

Trasferisci lo strudel su una teglia rivestita con carta da forno.

Spennella la superficie dello strudel con l’uovo sbattuto per renderlo dorato.

Inforna in forno preriscaldato a 180°C per circa 30-35 minuti, finché non sarà ben dorato in superficie.

5. Decorazione:

Lascia raffreddare lo strudel e spolveralo con zucchero a velo prima di servirlo.

Servizio:

Taglia lo strudel a fette e servilo tiepido. È perfetto da accompagnare con una crema alla vaniglia o panna montata per un dessert ancora più goloso!

Questo strudel di castagne è un dolce rustico, ma elegante, che porta i sapori autunnali direttamente sulla tua tavola.