Torna l'ora solare, ecco tutto quello che c'è da sapere sul cambio orario 2024.

Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024, l’ora legale lascerà spazio all’ora solare. Alle 3:00 del mattino, le lancette degli orologi dovranno essere spostate un’ora indietro, permettendoci così di dormire un'ora in più. Tuttavia, questo cambiamento comporterà giornate con meno luce nel pomeriggio, dato che il sole tramonterà prima.

Perché avviene il cambio dall'ora legale all'ora solare?

Il passaggio all'ora solare segna la fine del periodo di sette mesi in cui si adotta l'ora legale, una misura volta a ottimizzare l'uso della luce solare durante le giornate più lunghe. Spostando l'orario ufficiale in avanti rispetto a quello astronomico naturale, si cerca di ridurre il consumo energetico legato all'illuminazione artificiale e di offrire più ore di luce solare ai cittadini.