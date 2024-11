Bianca Balti senza capelli sui social: "L'ho fatto". Il diario social della top model, in chemioterapia per il cancro ovarico

Prima con i capelli molto corti, poi con la testa completamente rasata e la scritta 'I Did It', 'l'ho fatto'. Bianca Balti continua il suo diario social della malattia, un cancro alle ovaie, che le è stato diagnosticato a settembre. Sullo sfondo del breve video, una voce scandisce la citazione 'And She Gave No Fucks. Not Even One. And She Lived Happily Ever After The End’, che più o meno vuol dire 'a lei non importava nulla e visse felice e contenta'.

La top model, 40 anni compiuti a marzo, ha iniziato il 14 ottobre la chemioterapia: «Un passo alla volta», aveva scritto quel giorno, informando i suoi 1,5 milioni di follower che stava per cominciare il percorso di cure. «Prima comincio, prima finisco», aveva scritto sempre su Instagram dichiarandosi «non preoccupata, solo scocciata, perché avevo programmi MOLTO diversi per l’immediato futuro».